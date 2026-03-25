Steve Cohen potrebbe fermare i tentativi di takeover di Christian Horner e Toto Wolff in Alpine

Steve Cohen, proprietario di un team di Formula 1, potrebbe intervenire per bloccare i tentativi di acquisizione di Alpine da parte di Christian Horner e Toto Wolff. Al momento non sono stati comunicati dettagli sul suo eventuale ruolo o sulle motivazioni di questa possibile azione. La situazione riguarda esclusivamente le negoziazioni tra le parti coinvolte e le eventuali decisioni di Cohen.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Steve Cohen, il proprietario dei New York Mets, ha fatto un’offerta per acquisire una quota di minoranza nella squadra di Formula 1 Alpine. Con un patrimonio netto stimato attorno ai 23 miliardi di dollari, Cohen desidera entrare nel mondo della Formula 1 e investire in Alpine, che attualmente è valutata 2,3 miliardi di dollari. Secondo quanto riportato da Planet F1, l’offerta di Cohen ammonta a 600 milioni di dollari, cifra che supera l’attuale valutazione per la quota del 24% che il gruppo Otro Capital sta cercando di vendere. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Steve Cohen potrebbe fermare i tentativi di takeover di Christian Horner e Toto Wolff in Alpine. Articoli correlati Horner mostra le chat private con Toto Wolff dopo il licenziamento da Red Bull: “Sei stato un idiota”In Drive to Survive 8 Christian Horner legge le chat private con Toto Wolff dopo l'addio alla Red Bull: ironia, rispetto e la rivalità che ha segnato... Christian Horner: “Sarò ancora in F1 solo per un progetto vincente”Christian Horner, dopo vent’anni alla guida come Team Principal della Red Bull, è stato improvvisamente sollevato dal suo incarico, lasciando...