Francesco Acquaroli ospite del Rotary Club Ancona Conero | Le Marche una regione al plurale e deve vantarsene

Il presidente della Regione Marche ha partecipato come ospite al Rotary Club Ancona Conero, dopo la sua rielezione. Durante l'incontro, ha parlato delle iniziative messe in atto e di quelle in corso per la regione. Ha sottolineato che le Marche sono una regione al plurale e che deve esserne fiero. È stata la sua prima presenza pubblica dopo il rinnovo del mandato.

ANCONA – Nel ripresentarsi per la prima volta dopo la rielezione al Rotary Club Ancona Conero, il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha inteso mantenere la sua parola nel rendere conto ai rotariani di quanto fatto e di quanto sta facendo per il territorio.Ebbene il governatore ha. 🔗 Leggi su Anconatoday.it Il Rotary Club Ancona Conero dona 250 panettoni e altri dolci alla CaritasL'iniziativa, resa possibile grazie a Luigi e Vittorio Scoponi, quest'ultimo contitolare di vari Conad cittadini, potrebbe essere bissata per Pasqua... Marche, erosione costiera: Acquaroli cerca 750mila euro per salvare Riviera del Conero e litorale di Porto Recanati.La Regione Marche si mobilita per contrastare l’erosione costiera che minaccia il litorale di Porto Recanati e l’intera Riviera del Conero. Temi più discussi: Marche, Giornata Regionale CARLO URBANI: un esempio ancora oggi; Casello della Valpotenza, avanti: al via il tavolo tecnico. Così cambierà il futuro di una vallata; La Politecnica continua a crescere: Aperta, accessibile e inclusiva . Formare coscienze per evitare guerre; Un festival umanista in un’epoca feroce: programma e ospiti del Trento Film Festival. Francesco Acquaroli: al referendum io voto sì. Lo scopo è rafforzare tutta la magistraturaAncona, 18 marzo 2026 – Francesco Acquaroli, governatore delle Marche, il fronte del no sostiene che dietro la riforma della giustizia ci sia il malcelato tentativo di assoggettare la magistratura all ... ilrestodelcarlino.it Musica, storie di vita e risate: Bismark e Francesco Acquaroli accendono l’AlcazarIeri sera l’Alcazar si è riempito di voci, entusiasmo e ascolto vero. Tantissimi giovani hanno affollato la sala per un incontro speciale in forma di podcast live, condotto da Manuel Manfrè e Flavio ... ilmessaggero.it Nuovo casello autostradale Valpotenza sulla A14: si è svolto questa mattina a Potenza Picena un incontro tra il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, Autostrade per l’Italia con l’amministratore delegato Arrigo Giana, l’assessore regionale all - facebook.com facebook Univpm, inaugurazione dell’Anno Accademico 2025-2026. L’intervento del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli regione.marche.it/News-ed-Eventi… x.com