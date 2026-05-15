Chiusa la Funicolare di Montesanto per la revisione ventennale | le alternative e la navetta bus
Da oggi, 15 maggio 2026, la Funicolare di Montesanto rimarrà chiusa al pubblico per permettere l’avvio dei lavori di revisione generale che si svolgono ogni vent’anni. Durante il periodo di chiusura, sono state predisposte alternative di trasporto, tra cui una navetta bus che collega le principali fermate della zona. La chiusura durerà fino al completamento degli interventi, senza indicazioni precise sui tempi di riapertura. Per i pendolari e i visitatori, si tratta di un cambiamento temporaneo nel servizio di trasporto locale.
Anm informa che da oggi 15 maggio 2026, la Funicolare di Montesanto resterà chiusa al pubblico per consentire l’avvio dei lavori di revisione generale ventennale.Per l’intera durata della chiusura, a supporto della Linea 1 della metropolitana di Napoli che collega il Centro Storico con il Vomero. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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