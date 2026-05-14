Funicolare di Montesanto chiusa 9 mesi navetta bus sostitutiva | orari frequenze e costo biglietto
La funicolare di Montesanto rimarrà chiusa per un periodo di nove mesi a causa di interventi di manutenzione programmata. Durante questo periodo, sarà attiva una navetta bus che sostituirà il servizio sulla stessa tratta. Sono stati comunicati gli orari di funzionamento, le fermate previste e il costo del biglietto per la navetta. La chiusura interesserà i pendolari e i residenti che utilizzano quotidianamente questa linea. La ripresa del servizio è prevista al termine dei lavori.
La Funicolare di Montesanto chiude per 9 mesi per lavori di manutenzione. Istituita la navetta bus sostitutiva: orari, fermate e biglietti. Corse ogni 23 minuti. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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La Funicolare di Montesanto a Napoli dal 15 Maggio resterà chiusa per 9 mesi per la revisione ventennale ? - Facebook facebook
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