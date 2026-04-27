La Funicolare di Montesanto chiude per 9 mesi per la revisione ventennale

A partire dal 15 maggio, la Funicolare di Montesanto, che collega il centro di Napoli con il quartiere del Vomero, sarà chiusa per una revisione ventennale. I lavori dureranno circa nove mesi e sono necessari per effettuare controlli e interventi di manutenzione sulla struttura. La chiusura temporanea riguarda l’intera linea, che rappresenta un collegamento importante per i pendolari e i visitatori della zona.

A partire dal 15 maggio, la Funicolare di Montesanto, che collega il cuore di Napoli alla collina del Vomero, resterà chiusa per la revisione ventennale: il tempo dei lavori è stimato in 9 mesi.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Napoli, chiude per nove mesi la Funicolare di Montesanto: stop dal 15 maggio Funicolare di Montesanto, chiusura in arrivo: lavori di manutenzione ventennale entro l’estateL'assessore Cosenza annuncia lo stop alla Funicolare di Montesanto per un intervento da 18,8 milioni di euro. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Napoli: due funicolari e la linea L6 anticipano la chiusura; Famiglie, giovani, anziani: il sostegno a tutto campo di Fondazione Grimaldi; Nasce il Comitato pro Comune del Vomero; Napoli-Cremonese, buone notizie per i tifosi che andranno allo stadio con il trasporto pubblico. La Funicolare di Montesanto chiude per 9 mesi per la revisione ventennaleA partire dal 15 maggio, la Funicolare di Montesanto, che collega il cuore di Napoli alla collina del Vomero, resterà chiusa per la revisione ventennale ... fanpage.it Funicolare Montesanto, stop 9 mesi per manutenzioneLa Funicolare di Montesanto resterà chiusa al pubblico a partire dal 15 maggio 2026 per consentire l'avvio dei lavori di revisione generale ventennale. L'ultima corsa del 14 maggio 2026 è prevista all ... ilroma.net Napoli, la Funicolare di Montesanto chiude per 9 mesi - facebook.com facebook