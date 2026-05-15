Chiude per lavori un' importante strada di Napoli | ecco quando

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 18 maggio al 18 giugno 2026, tra le 22 e le 7 dal lunedì al venerdì, sarà chiusa una strada importante di Napoli per lavori di manutenzione. La chiusura riguarda la carreggiata di via Stadera nella direzione verso il centro della città e si svolgerà in tre fasi consecutive. La prima fase interesserà un tratto specifico della strada, che sarà completamente chiuso al traffico durante gli orari stabiliti. La misura è stata adottata per consentire gli interventi di riparazione e miglioramento della strada.

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Dal 18 maggio al 18 giugno 2026 - dal lunedì al venerdì, dalle ore 22 alle ore 7 - è istituito il divieto di transito veicolare nella carreggiata di via Stadera percorsa dai veicoli in direzione Napoli centro, in tre fasi successive che interesseranno rispettivamente: 1) il tratto compreso tra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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