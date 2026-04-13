Lavori in un' importante strada di collegamento di Napoli | il dispositivo di circolazione

Il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in via Camillo Guerra, in occasione di lavori sulla strada di collegamento della città. La misura riguarda la regolamentazione del traffico e si è resa necessaria per consentire l'occupazione dei cantieri e la sicurezza degli utenti. La modifica alla viabilità è stata comunicata alle autorità e ai residenti interessati. La gestione temporanea resta in vigore fino al completamento delle operazioni di manutenzione.

Il Comune di Napoli ha istituito un dispositivo temporaneo di circolazione in via Camillo Guerra per lavori.Nel dettaglio, dal 13 al 17 aprile 2026, in orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del giorno successivo, è previsto:• il divieto di accesso in Largo Decina per i veicoli provenienti.🔗 Leggi su Napolitoday.it Vomero, dispositivo temporaneo di circolazione in un'importante strada di collegamento per oltre un meseLa V Municipalità di Napoli ha istituito un temporaneo dispositivo di circolazione, in vigore fino al 17 aprile prossimo, in via San Domenico al fine... Lavori di riqualificazione nel centro di Napoli, scatta un dispositivo di circolazione fino al 30 aprileA) in via Mezzocannone, nel tratto compreso tra corso Umberto I e via Sedile di Porto, il divieto di transito veicolare; B) in via Sedile di Porto,...