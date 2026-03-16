Il parcheggio di via Cagnacci diventa a pagamento la strada chiude per avviare i lavori

Lunedì 23 marzo inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria nel parcheggio di via Cagnacci, che diventerà a pagamento. Contestualmente, la strada sarà chiusa al traffico per consentire le operazioni di sistemazione. La modifica riguarda sia l’accesso sia la gestione dei veicoli nell’area, che rimarrà chiusa fino al termine degli interventi.

Prevista la chiusura della strada per consentire l’avvio del progetto di manutenzione straordinaria e l’istituzione della sosta a pagamento Prenderanno avvio lunedì, 23 marzo, i lavori di manutenzione straordinaria del parcheggio di via Cagnacci. L’intervento - deliberato dalla giunta comunale nell’estate scorsa - fa parte del più ampio progetto di riqualificazione dell’area compresa tra le vie Faini, Palermo e Cagnacci per un importo complessivo di circa 150 mila euro, che comprende anche l’istituzione della sosta a pagamento del parcheggio presente in via Cagnacci. Contestualmente verrà allestita l’area di cantiere all’interno del parcheggio con la conseguente occupazione di sette stalli di sosta. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Santobono, chiude per lavori il parcheggio dell’ospedale pediatrico: dipendenti in stato di agitazioneChiude per lavori il parcheggio dei dipendenti dell'ospedale Santobono di Napoli. Lavori sulla rete gas, la strada in centro chiude per due mesi e mezzo: le modifiche alla viabilitàA partire dalle 9 di lunedì 9 febbraio verrà chiusa alla circolazione via Venezia, per consentire lo svolgimento di alcuni lavori di modifica alla...