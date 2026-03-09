NVIDIA ha deciso di riattivare la produzione della GeForce RTX 3060, collaborando con Samsung Foundry che ha ripreso la produzione di chip a 8 nanometri. La mossa arriva in risposta alla diminuzione della domanda di intelligenza artificiale nel mercato dei componenti hardware. La produzione del modello precedente viene riavviata per far fronte alle recenti esigenze del settore.

La crisi della domanda di intelligenza artificiale sta costringendo NVIDIA a una mossa tattica: il riavvio della produzione della GeForce RTX 3060 in collaborazione con Samsung Foundry. Questo ritorno al passato tecnologico, basato sul processo a 8 nm già attivo per i chip Tegra della Nintendo Switch 2, mira a colmare la carenza di schede video consumer mentre le risorse più avanzate sono assorbite dai data center. L’operazione si inserisce in un quadro di tensione estrema sui mercati delle memorie DRAM e dei semiconduttori, dove la priorità assoluta è stata spostata verso l’AI, lasciando il settore gaming in uno stato di scarsità cronica nei punti vendita nazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NVIDIA riattiva la RTX 3060: Samsung riparte con chip a 8 nm

