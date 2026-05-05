A Chieti, un rappresentante politico ha presentato ufficialmente la lista elettorale, sottolineando l’importanza di coinvolgere i giovani e valorizzare il territorio. La squadra include professionisti di vari settori, tra cui avvocati, imprenditori e insegnanti. Durante l’evento, sono stati illustrati i progetti mirati a incentivare la permanenza dei giovani in città, con iniziative dedicate all’occupazione e alla formazione.

? Cosa scoprirai Chi sono i professionisti che compongono la lista di Legnini?. Come intende la nuova lista trattenere i giovani a Chieti?. Perché alcuni candidati hanno deciso di tornare dopo l'estero?. Quali servizi mancano per evitare lo svuotamento dei quartieri?.? In Breve La lista Legnini Sindaco Chieti 2026 conta 17 donne e 15 uomini. Francesco Ricci presenta la squadra civica per rafforzare la coalizione progressista. Miriam Toracchio e Ivan Grytskiv affrontano il tema dell'emigrazione giovanile locale. Il programma collettivo coinvolge associazioni e professionisti per la gestione della città. Nel pomeriggio di questo martedì 5 maggio 2026, la città di Chieti ha assistito alla presentazione ufficiale della lista civica che sostiene la candidatura di Giovanni Legnini per la guida del comune.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chieti, Legnini presenta la lista: focus su giovani e territorio

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