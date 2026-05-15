Sabato 16 maggio si svolgerà l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 156 chilometri che collega Chieti a Fermo. La corsa attraverserà diversi paesi e vie lungo il percorso, coinvolgendo le strade principali di entrambe le città. Si tratta di una tappa pianeggiante che si svolgerà interamente nella regione, con diverse località interessate dal passaggio dei ciclisti. La gara partirà al mattino e si concluderà nel tardo pomeriggio.

Sabato 16 maggio si disputerà l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026: una frazione di 156 km da Chieti a Fermo. Dopo l’impegnativo arrivo in salita al Blockhaus, la Corsa Rosa proseguirà con una giornata sicuramente più tranquilla, ma i 1900 metri di dislivello e un tracciato a tratti mosso potrebbero rimescolare le carte in tavola, spronando i tentativi di fuga e magari alimentando l’interesse di alcuni uomini di classifica quando ci avviciniamo alla chiusura della prima settimana di gara. Dopo 96 chilometri agevoli inizierà una serie di saliscendi: i GPM di Montefiore dell’Aso (terza categoria), Monterubbiano (quarta), Chilometro Red Bull... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chieti-Fermo, dove passa la tappa di domani del Giro d’Italia 2026: i paesi e le vie attraversate

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