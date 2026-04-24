Linee guida per il diritto allo studio discusse senza gli studenti

Ieri, in IV commissione, sono state approvate le nuove linee guida per il diritto allo studio e il Piano per l'offerta formativa triennale. Tuttavia, durante la discussione non si sono svolti confronti con gli studenti, che non sono stati coinvolti nel dibattito. La decisione è stata presa senza alcuna presenza o intervento diretto dei rappresentanti degli studenti, lasciando il processo privo di un loro contributo.

Per il via libera in IV commissione delle nuove linee guida per il diritto allo studio discusse ieri 22 aprile (così come per il Piano per l'offerta formativa triennale), non c'è stato nessun tipo di dialogo con i diretti interessati. A dirlo è l'Unione degli studenti del Friuli Venezia Giulia.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate PDP per gli studenti universitari rafforza principio costituzionale del diritto allo studioIl provvedimento istituzionalizzerà nel sistema accademico italiano il Piano Didattico Personalizzato universitario, una misura destinata a rendere... Atto di indirizzo 2026, il MIM tutela il diritto allo studio: dal sistema integrato 0-6 al sostegno psicologico per gli studenti, passando per i libri di testo gratuitiUna delle priorità politica dell'Atto di indirizzo 2026 del Ministero dell'istruzione e del merito fissa come obiettivo strategico la garanzia del... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Linee guida AgID IA nella PA: criticità operative emerse dalla consultazione; PNRR, arrivano le linee guida per chiudere i progetti: regole e scadenze per la rendicontazione finale; Nuove indicazioni nazionali Licei: via Geostoria, intelligenza artificiale curricolare, cambio didattica per STEM, educazione al rispetto. Ecco le linee guida. TESTO; Appalti PNRR: adottate le linee guida recanti indicazioni operative per la conclusione degli interventi e la rendicontazione finale di target e milestone - ANCE. Garante privacy: tracking pixel nelle e-mail, pubblicate le linee guida. Sei mesi agli operatori per adeguarsiIl Gpdp ha adottato le linee guida sull’uso dei tracking pixel nelle e-mail, per rafforzare la trasparenza e il controllo degli utenti. simplybiz.eu Regione: linee guida per il miglioramento della mobilità pubblica EavLa Giunta ha approvato una delibera per il rilancio della mega azienda che gestisce circumvesuviana, circumflegrea, cumana, autobus e funivie ... rainews.it Nuove indicazioni nazionali Licei: via Geostoria, intelligenza artificiale curricolare, cambio didattica per STEM, educazione al rispetto. Ecco le linee guida. TESTO. Nuove indicazioni, Licei classici: come cambia l’insegnamento dei latino. Lettura di testi dramm - facebook.com facebook