Chieti alla FIGC | istanza per bloccare i playout dopo la sanzione

A Chieti è stata presentata un’istanza alla FIGC per chiedere la sospensione dei playout nel girone F, in seguito a una sanzione già comminata. La richiesta si basa su motivazioni legali che mirano a bloccare le partite di spareggio previste, contestando alcuni aspetti delle decisioni prese dall’autorità sportiva. La questione riguarda principalmente le modalità di applicazione delle sanzioni e le implicazioni sui risultati sportivi futuri, lasciando aperti diversi dubbi sulla loro validità.

? Domande chiave Come può il ricorso al CONI bloccare i playout del girone F?. Quali sono le motivazioni legali dietro la richiesta di sospensione?. Chi sono i soggetti chiamati in causa nell'istanza presentata?. Cosa accadrà alla squadra se il Collegio di garanzia non accoglierà il ricorso?.? In Breve L'avvocato Nicoletta Carè ha inoltrato l'istanza formale in data 15 maggio 2026.. La penalizzazione di 11 punti ha creato un distacco di 14 punti dal Sora.. Il sindaco Diego Ferrara ha espresso sostegno pubblico alla squadra e alla tifoseria.. Il ricorso al Collegio di garanzia dello sport presso il CONI attende esito.. La società del Chieti F.C. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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