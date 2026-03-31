Eccellenza la crisi di un club storico Fanfulla retrocessione ormai a un passo

Il Fanfulla, squadra storica del calcio lombardo, si trova a un passo dalla retrocessione in Promozione. La crisi si aggiunge a quella della Pro Patria, che attualmente disputa la serie C. La situazione del club ormai storico si sta aggravando, con il rischio di perdere la categoria in una stagione difficile. La situazione è in fase avanzata e la retrocessione appare sempre più vicina.

Oltre al declino della Pro Patria in serie C, un altro sodalizio storico del panorama calcistico lombardo come il Fanfulla vive ore drammatiche, rischiando concretamente una clamorosa retrocessione nel campionato di Promozione. Il Guerriero bianconero, la cui panchina è stata di recente affidata con grandi speranze al tecnico legnanese Tibaldo, proprio non riesce a decollare. La squadra lodigiana, che già deve affrontare diatribe societarie in tribunale, occupa attualmente la penultima posizione nella classifica del girone B di Eccellenza. Una situazione (a tre turni dalla fine) che appare quasi disperata per i colori bianconeri, per i quali la speranza di agganciare il treno salvezza tramite i playout rimane remota, considerando anche la prossima sfida contro la capolista Tritium. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza, la crisi di un club storico. Fanfulla, retrocessione ormai a un passo Articoli correlati Leggi anche: Calcio Eccellenza. Fucina con il Fanfulla . Sfida salvezza a Lodi Tottenham, la crisi continua: incubo retrocessione sempre più vicinoIl Tottenham sta attraversando una fase critica, con una serie di risultati negativi che intensificano la pressione sul progetto sportivo. Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento La conversazione più innocente… che mette in crisi i calciatori; Risanamento e rilancio a Napoli: un’operazione di eccellenza firmata da un team di professionisti; Produzione di olio evo: la Puglia riprende il primato in Italia dopo la crisi da xylella; Giornata del Made in Italy - 2026. Antenna giallorossa: crisi ACR Messina e rinvio di Nuova Igea - Reggina, focus sui campionati di eccellenza e promozioneLa crisi del Messina e le chance di salvezza al centro della puntata di Antenna Giallorossa. Focus sui campionati dilettantistici alle battute finali della ... rtp.gazzettadelsud.it Per molti anni, gli studiosi hanno supposto che non fosse solo la tecnica di costruzione a essere unica, ora il mistero dell'eccellenza italiana è stato risolto grazie a una nuova ricerca - facebook.com facebook Calcio, Valsanterno 2009: il campionato è tuo! 0-5 col Masi Torello e ritorno in Eccellenza x.com