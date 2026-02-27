A Roma, nel parcheggio di interscambio della stazione Laurentina della linea B della metro, è partito il progetto Bufaga, dedicato alla purificazione dell’aria. L’intervento mira a ridurre le sostanze inquinanti presenti in un punto di grande traffico, coinvolgendo tecnologie innovative per migliorare la qualità dell’aria nel settore della mobilità urbana. L’iniziativa si inserisce in un piano più ampio di interventi ambientali nella zona.

Un'iniziativa di innovazione ambientale prende forma a Roma, nel parcheggio di interscambio della stazione Laurentina della linea B della metro, con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria nei nodi di mobilità urbana. La sperimentazione del progetto Bufaga, lanciata dalla Casa delle Tecnologie Emergenti di Roma in collaborazione con Atac, punta a trattare e purificare l'aria negli spazi frequentati dai viaggiatori e dai cittadini. Al centro del progetto c'è il dispositivo E-Bufaga, tecnologicamente pensato per aspirare e filtrare l'aria circostante. Installato nei pressi della biglietteria del parcheggio, il sistema è in grado di trattare fino a 3.

© Romadailynews.it - Aria più pulita a Laurentina: al via il progetto Bufaga per la purificazione dell’aria nel parcheggio di scambio

Migliora la qualità dell'aria in Piemonte: Verbania la città capoluogo con l'aria più pulitaMigliora la qualità dell'aria in Piemonte, in particolare per quanto riguarda i livelli di concentrazione di biossido di azoto (No?).

Aria più pulita in Friuli Venezia Giulia nel 2025, nessun superamento per le polveri sottiliIl 2025 si chiude come un anno positivo per la qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia.

