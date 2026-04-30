Garlasco il consulente dei Poggi contesta la ricostruzione della Procura | Non ci sono riscontri

Diciotto anni dopo l’omicidio di Garlasco, la procura di Pavia ha aperto una nuova inchiesta e ha indicato un solo nome come sospettato. Un consulente coinvolto nella vicenda ha contestato pubblicamente la ricostruzione della procura, affermando che non ci sono riscontri a supporto delle ipotesi avanzate. La vicenda giudiziaria continua a essere al centro dell’attenzione, con sviluppi che si susseguono nel tempo.

Diciotto anni dopo, il delitto di Garlasco riserva ancora colpi di scena. Nella nuova inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, la Procura di Pavia indica oggi un solo nome: Andrea Sempio. Per gli inquirenti sarebbe stato il 39enne, da solo, a uccidere la giovane nella villetta di via Pascoli, la mattina del 13 agosto 2007. Il movente sarebbe riconducibile a un eventuale rifiuto della ragazza alle presunte avances dell'indagato. Una ricostruzione che, se confermata, escluderebbe definitivamente Alberto Stasi dalla scena del crimine, aprendo la strada a una possibile revisione del processo. “Assurdo il movente sessuale, non frequentavo Chiara Poggi”, avrebbe replicato Sempio tramite i suoi legali, gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, il consulente dei Poggi contesta la ricostruzione della Procura: "Non ci sono riscontri" Garlasco, consulenti dei Poggi: Chiara aggredita in cucina - Ore 14 del 13/01/2026 Notizie correlate Garlasco, consulente dei Poggi: "Ricostruzione pm incompatibile con scena del crimine""La dinamica degli eventi indicata nel capo d'imputazione presenta elementi che a mio giudizio non trovano riscontri oggettivi sulla scena del... Garlasco, il consulente dei Poggi: "Possibile reazione da parte di Chiara"A che ora fu uccisa Chiara Poggi? E ancora, ha avuto una colluttazione con il suo assassino? Le risposte a queste domande potrebbero essere contenute... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Delitto Garlasco, la difesa Sempio accelera: due nuovi consulenti (segreti) sul caso; TG5: I misteri di Garlasco colpi di scena e dubbi Video; Garlasco, l'avvocato Cataliotti certo dell'innocenza di Sempio: Non ho davanti né un mostro né un colpevole; Garlasco in Tv, revisione per Stasi più vicina: Fuori dalla scena del crimine. Panicucci glaciale: Clamoroso errore giudiziario. Garlasco, il consulente dei Poggi contesta la ricostruzione della Procura: Non ci sono riscontriDiciotto anni dopo, il delitto di Garlasco riserva ancora colpi di scena. Nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, la Procura di ... iltempo.it Garlasco, consulente dei Poggi: Ricostruzione pm incompatibile con scena del crimineLa dinamica degli eventi indicata nel capo d'imputazione presenta elementi che a mio giudizio non trovano riscontri oggettivi sulla scena del crimine così come documentata durante i sopralluoghi dei ... tgcom24.mediaset.it Andrea Sempio, così ha ucciso Chiara Poggi secondo la Procura: il film dell'aggressione mortale nella villetta di Garlasco - facebook.com facebook #Garlasco Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi "per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima" per "il rifiuto del suo approccio sessuale". È la ricostruzione della Procura di Pavia. Tra le aggravanti l'efferatezza delle ferite: 12 lesioni su cranio e volto. x.com