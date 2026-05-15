Chianciano Cibo e vino strumenti di relazione
Nel cuore delle colline della Val d’Orcia, una regione nota per il suo paesaggio e la produzione di cibo e vino, si svolgono iniziative che promuovono la relazione tra queste produzioni e le persone. Una nuova generazione di imprenditori si impegna a valorizzare i prodotti locali, puntando sulla comunicazione diretta e sull’interazione con i visitatori. Questi eventi, che combinano degustazioni e incontri, cercano di mettere in evidenza il legame tra il territorio, le sue tradizioni enogastronomiche e la comunità che le vive.
Tra le colline della Val d’Orcia, dove il paesaggio sembra custodire il tempo più che attraversarlo, c’è una nuova generazione di imprenditori che prova a raccontare la Toscana non attraverso la nostalgia, ma attraverso il dialogo. Tra questi c’è il chiancianese Giacomo Vannuccini, anima del ristorante Dopolavoro La Foce, de La Porta di Monticchiello e responsabile dell’azienda Tricot ed ideatore del Valdorcia Club. Il suo percorso imprenditoriale si muove tra moda, ospitalità e cultura gastronomica, ma il filo che lega queste esperienze sembra essere uno soltanto: la costruzione di esperienze capaci di creare relazione. Non semplici prodotti o servizi, ma storie da abitare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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