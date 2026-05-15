Chianciano Cibo e vino strumenti di relazione

Nel cuore delle colline della Val d’Orcia, una regione nota per il suo paesaggio e la produzione di cibo e vino, si svolgono iniziative che promuovono la relazione tra queste produzioni e le persone. Una nuova generazione di imprenditori si impegna a valorizzare i prodotti locali, puntando sulla comunicazione diretta e sull’interazione con i visitatori. Questi eventi, che combinano degustazioni e incontri, cercano di mettere in evidenza il legame tra il territorio, le sue tradizioni enogastronomiche e la comunità che le vive.

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Tra le colline della Val d’Orcia, dove il paesaggio sembra custodire il tempo più che attraversarlo, c’è una nuova generazione di imprenditori che prova a raccontare la Toscana non attraverso la nostalgia, ma attraverso il dialogo. Tra questi c’è il chiancianese Giacomo Vannuccini, anima del ristorante Dopolavoro La Foce, de La Porta di Monticchiello e responsabile dell’azienda Tricot ed ideatore del Valdorcia Club. Il suo percorso imprenditoriale si muove tra moda, ospitalità e cultura gastronomica, ma il filo che lega queste esperienze sembra essere uno soltanto: la costruzione di esperienze capaci di creare relazione. Non semplici prodotti o servizi, ma storie da abitare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chianciano "Cibo e vino strumenti di relazione" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Chianciano, finti corrieri si fanno consegnare 1500 bottiglie di vino pregiato e scappano: fermati dalla PoliziaI due truffatori di 27 e 25 anni scoperti dalla polizia stradale di Montepulciano insospettita dall’andatura insolita del mezzo. Vinitaly Fuorisalone: degustazioni di cibo e vino, ecco dove e quandoSe durante il giorno il business del vino pulsa tra i padiglioni di Veronafiere, al calar del sole è il cuore antico della città a prendersi la scena. Nasce il museo delle macchine del vino a Chianciano Terme- CHIANCIANO TERME (SIENA) - Una collezione unica che racconta la storia e l'evoluzione delle macchine per produrre e conservare il vino. A Chianciano Terme (Siena) in Valdichiana, capitale toscana ... ansa.it Abbinamento cibo vino: libri da acquistare online per scoprire tutti i segretiSpesso vissuta come un gesto conviviale da condividere con gli amici senza troppa attenzione, la degustazione è un’arte affascinante che permette di apprezzare il lavoro lungo e faticoso della natura ... esquire.com