Vinitaly Fuorisalone | degustazioni di cibo e vino ecco dove e quando

Da veronasera.it 7 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il giorno, il settore vinicolo si concentra nei padiglioni di Veronafiere, dove si svolgono degustazioni e incontri legati al mondo del vino. Al tramonto, invece, le strade e le piazze del centro storico di Verona si animano con eventi dedicati al cibo e al vino, offrendo ai visitatori un’alternativa all’attività degli stand ufficiali. Le iniziative si svolgono in diverse location della città e sono rivolte a un pubblico di appassionati e operatori del settore.

Se durante il giorno il business del vino pulsa tra i padiglioni di Veronafiere, al calar del sole è il cuore antico della città a prendersi la scena. Dal 10 al 12 aprile torna Vinitaly and the City, l’attesissimo fuorisalone dedicato ai wine lover che precede e accompagna la 58ª edizione del Salone internazionale dei vini e dei distillati. Tre giorni di degustazioni, arte e cultura trasformeranno piazze e palazzi storici in un percorso sensoriale senza precedenti, con oltre settanta appuntamenti in calendario. Il percorso dei calici si snoda nel centro storico, con orari che vanno dalle 18:00 alle 23:00 il venerdì e dalle 15:00 alle 23:00 il sabato e la domenica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Temi più discussi: Vinitaly 2026, l’Abruzzo raddoppia tra la fiera e il fuorisalone con degustazioni a 80 metri d’altezza e masterclass; Torna Vinitaly and the City dal 10 al 12 aprile, presentato oggi il fuorisalone dedicato ai winelover; Vinitaly and the City riabbraccia la città antica: tra giorni di vino, cultura e spettacoli; Tra le vigne della Valpolicella questi vini sfidano il tempo.

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