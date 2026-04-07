Vinitaly Fuorisalone | degustazioni di cibo e vino ecco dove e quando

Durante il giorno, il settore vinicolo si concentra nei padiglioni di Veronafiere, dove si svolgono degustazioni e incontri legati al mondo del vino. Al tramonto, invece, le strade e le piazze del centro storico di Verona si animano con eventi dedicati al cibo e al vino, offrendo ai visitatori un’alternativa all’attività degli stand ufficiali. Le iniziative si svolgono in diverse location della città e sono rivolte a un pubblico di appassionati e operatori del settore.

Se durante il giorno il business del vino pulsa tra i padiglioni di Veronafiere, al calar del sole è il cuore antico della città a prendersi la scena. Dal 10 al 12 aprile torna Vinitaly and the City, l’attesissimo fuorisalone dedicato ai wine lover che precede e accompagna la 58ª edizione del Salone internazionale dei vini e dei distillati. Tre giorni di degustazioni, arte e cultura trasformeranno piazze e palazzi storici in un percorso sensoriale senza precedenti, con oltre settanta appuntamenti in calendario. Il percorso dei calici si snoda nel centro storico, con orari che vanno dalle 18:00 alle 23:00 il venerdì e dalle 15:00 alle 23:00 il sabato e la domenica. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Il Consorzio Vino Chianti a Vinitaly China tra degustazioni e masterclassFirenze, 19 marzo 2026 - Dal cuore dei vigneti toscani a quello dello Sichuan: è il viaggio ideale (e non solo) che compirà il Consorzio Vino Chianti...

Fuorisalone 2026, “Food for Thought”: quando cibo e design si incontranoAlla Milano Design Week 2026, che si tiene dal 20 al 26 aprile, c’è un’installazione speciale che unisce cibo e creatività.

Temi più discussi: Vinitaly 2026, l’Abruzzo raddoppia tra la fiera e il fuorisalone con degustazioni a 80 metri d’altezza e masterclass; Torna Vinitaly and the City dal 10 al 12 aprile, presentato oggi il fuorisalone dedicato ai winelover; Vinitaly and the City riabbraccia la città antica: tra giorni di vino, cultura e spettacoli; Tra le vigne della Valpolicella questi vini sfidano il tempo.

Vinitaly Fuorisalone: degustazioni di cibo e vino, ecco dove e quandoSe durante il giorno il business del vino pulsa tra i padiglioni di Veronafiere, al calar del sole è il cuore antico della città a prendersi la scena. Dal 10 al 12 aprile torna Vinitaly and the City, ... veronasera.it

Guida a Vinitaly 2026: eventi, degustazioni e aree da non perdereGuida pratica e aggiornata per vivere Vinitaly 2026: date, padiglioni regionali, aree speciali come Vinitaly NoLo e Xcellent Spirits, e suggerimenti logistici ... viaggiamo.it

La Notizia del Giorno a cura di Paolo Massobrio Ieri a Verona, si è svolta la conferenza stampa di per Vinitaly and The City, moderata da Paolo Massobrio. Il fuorisalone di Vinitaly che anticipa Vinitaly si svolgerà dal 10 al 12 aprile nel centro storico di Vero - facebook.com facebook

Vinitaly a Verona, cosa fare la sera: il fuori salone tra wine bar e dj set - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com