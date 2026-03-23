Chianciano finti corrieri si fanno consegnare 1500 bottiglie di vino pregiato e scappano | fermati dalla Polizia

I due truffatori di 27 e 25 anni scoperti dalla polizia stradale di Montepulciano insospettita dall’andatura insolita del mezzo. Dagli accertamenti è emerso così che si erano fatti consegnare con l’inganno da un’azienda vitivinicola 1500 bottiglie di vino per un valore commerciale di migliaia di euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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