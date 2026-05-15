Chiamatemi Federichino il libro della giornalista Talita Frezzi presentato al Palazzo dei Convegni

Da anconatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Palazzo dei Convegni è stata presentata la nuova pubblicazione della giornalista e scrittrice locale, intitolata “Chiamatemi Federichino”. L’evento si è svolto con la partecipazione della sezione di Jesi della Fidapa, l’associazione che riunisce donne attive nei settori delle arti, delle professioni e degli affari, con l’obiettivo di promuovere la leadership femminile, l’imprenditoria e la formazione. La presentazione ha visto l’intervento di rappresentanti dell’associazione e della stessa autrice.

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La Fidapa sezione di Jesi, Federazione Italiana Donne Arti Professioni e Affari, Associazione Nazionale di donne impegnate a promuovere la leadership femminile, l’imprenditoria e la formazione, ospita la presentazione del libro “Chiamatemi Federichino!“ della giornalista e scrittrice jesina. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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