Chiamatemi Federichino! arriva al Salesi L' autrice Talita Frezzi dona 10 copie per i degenti dell' ospedale pediatrico

L'ospedale pediatrico della città ha accolto l'iniziativa “Chiamatemi Federichino!” promossa dall’autrice Talita Frezzi, che ha donato dieci copie del suo libro ai pazienti più giovani. L’evento si inserisce in un contesto in cui i bambini ricoverati e le loro famiglie vivono momenti di attesa che possono essere caratterizzati da emozioni intense e timori legati alla permanenza in struttura.

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ANCONA – Il tempo sospeso dell’attesa e del ricovero in ospedale amplifica i sentimenti e le paure dei baby degenti, ma anche dei loro genitori.Costringe persino la scuola a rimpicciolirsi in una dimensione diversa, senza la vita di classe, ma con i compiti da fare e le pagine da leggere.Pensando.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Solidarietà in corsia, poliziotti donano regali (e sorrisi) ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico SalesiL’iniziativa, nata spontaneamente tra gli operatori e sostenuta con entusiasmo dal Dirigente Vice Questore Aggiunto Piero D’Armi, testimonia il forte... Visita a sorpresa all’Ospedale Pausilipon, la Nunziatella dona giocattoli ai piccoli degentiTempo di lettura: < 1 minutoUna delegazione di cadetti della scuola militare nunziatella accompagnata dal comandante della scuola, col.