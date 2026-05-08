Federico II in corsia | il libro di Talita Frezzi arriva al Salesi

È stato presentato al reparto pediatrico dell'ospedale il libro scritto da Talita Frezzi, dedicato a Federico II. L'iniziativa mira a portare un racconto ispirato all'imperatore in corsia, con l’obiettivo di intrattenere e confortare i bambini ricoverati. La realizzazione del progetto è stata ideata da un’associazione dedicata alla promozione della lettura e del benessere infantile, coinvolgendo volontari e operatori sanitari.

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? Punti chiave Come possono le favole di un imperatore aiutare i bambini malati?. Chi ha ideato il progetto per portare la storia in corsia?. Quali temi affrontano le otto storie pensate per i piccoli pazienti?. Dove arriverà il volume dopo la distribuzione presso il Salesi?.? In Breve Consegna di dieci copie avvenuta giovedì 7 maggio presso la sala giochi del Salesi.. Collaborazione tra Talita Frezzi, associazione Patronesse e Fondazione Federico II Hohenstaufen di Jesi.. Prefazione curata da Pippo Franco con partecipazione di docenti come Maria Caterina Galati.. Il volume raggiungerà il Salone Internazionale del Libro di Torino dal 14 al 18 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Federico II in corsia: il libro di Talita Frezzi arriva al Salesi Notizie correlate "Chiamatemi Federichino!" arriva al Salesi. L'autrice Talita Frezzi dona 10 copie per i degenti dell'ospedale pediatricoANCONA – Il tempo sospeso dell’attesa e del ricovero in ospedale amplifica i sentimenti e le paure dei baby degenti, ma anche dei loro genitori. Uova, giochi e ‘gazzelle’ in miniatura: i carabinieri in corsia al Salesi accendono la PasquaAncona, 5 aprile 2026 – Uova di Pasqua, giochi e perfino le “gazzelle” dei carabinieri in miniatura: così i militari portano un sorriso ai bambini...