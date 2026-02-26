Sanremo chi vince secondo i bookmakers | Fedez e Masini i favoriti Ecco tutte le quote degli artisti in gara

I bookmaker hanno iniziato a svelare le quote degli artisti in gara a Sanremo, con alcuni nomi che spiccano come favoriti. Le scommesse indicano quali interpreti sono considerati più probabili di trionfare sul palco dell'Ariston. La competizione si fa sempre più aperta e il pubblico si prepara a scoprire chi porterà a casa la vittoria.

Mentre l’Italia intera prova a indovinare chi sarà il vincitore del Festival di Sanremo, anche i siti di scommesse cominciano a farsi qualche domanda. Secondo l’aggregatore di siti di scommesse OddsChecker, al termine della seconda serata all’Ariston, sono Fedez e Marco Masini, in gara con il brano Male necessario, i favoriti secondo i bookmakers, che quotano la loro vittoria a 3.0. Seguono Serena Brancale, quotata a 3.5, e Arisa, a 7. Tutti gli altri artisti in gara a Sanremo seguono a distanza significativa: Sal da Vinci a 10, Tommaso Paradiso a 11 e Sayf a 21. La più sfavorita in assoluta, almeno secondo i bookmakers, è Elettra Lamborghini, la cui vittoria è quotata a 351. 🔗 Leggi su Open.online

