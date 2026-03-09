Chi saranno gli autorizzati al transito in via Ranieri? Giovanni Zinni | Ce lo dirà la sperimentazione

Durante il consiglio comunale di oggi, si è discusso della sperimentazione del traffico in corso in via Ranieri, con due interrogazioni urgenti presentate dai consiglieri. Giovanni Zinni ha dichiarato che ancora non si conoscono gli eventuali

ANCONA – Continua a tenere banco la sperimentazione del traffico in corso lungo via Ranieri, oggi oggetto di ben due interrogazioni urgenti svolte durante il Consiglio comunale. In particolare non è ancora ben chiaro a tutti chi siano i cosiddetti residenti e soprattutto quali sarebbero gli autorizzati. E se nel primo caso l’assessore alla Mobilità Giovanni Zinni ha spiegato che sono «tutti i residenti in via Ranieri e chi vi confina», nel secondo caso ha evidenziato che si saprà chi sono solo a fine sperimentazione, dato che i soggetti sono ancora in fase di individuazione. Ha iniziato la capogruppo del Pd Susanna Dini che sul tema aveva chiesto lumi un paio di Assisi fa: «Pochi giorni dopo la mia interrogazione sul senso unico, durato un giorno, avete messo i cartelli di divieto di transito. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

