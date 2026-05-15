Chi ha preso di mira il portalettere? in scena al Piccolo teatro dello Scalo

"Chi ha preso di mira il portalettere?" è lo spettacolo teatrale diretto da Giancamillo Marrone, liberamente ispirato al teatro comico inglese di Derek Benfield che andrà in scena sabato 16 maggio al Piccolo teatro dello Scalo. Lo spettacolo è a cura del Laboratorio intermedio Actor&drama del. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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