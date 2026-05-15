Chi erano gli italiani morti durante un’immersione alle Maldive
Cinque italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive. Le autorità locali stanno indagando sulle circostanze dell’incidente, che si è verificato in un atollo dell’arcipelago. Le vittime erano tutte uomini e avevano età variabile, tra i 30 e i 50 anni. I loro corpi sono stati recuperati dalla scena dell’incidente e trasportati in ospedale per l’autopsia. La polizia locale ha avviato le verifiche per accertare le cause che hanno portato all’incidente subacqueo.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia alle Maldive: chi erano i cinque italiani morti durante un’immersione. Cinque cittadini italiani hanno perso la vita durante un’immersione subacquea nelle acque delle Maldive, nell’atollo di Vaavu. Il gruppo stava partecipando a un’escursione nei pressi di Alimathaa, una delle località più conosciute dagli appassionati di diving dell’Oceano Indiano. L’incidente durante l’esplorazione subacquea. Secondo le prime ricostruzioni, i sub si erano immersi al mattino da una barca adibita a crociere subacquee, la Duke of York. L’allarme è scattato quando il gruppo non è riemerso entro l’orario previsto. Le autorità maldiviane hanno immediatamente avviato le operazioni di ricerca, ostacolate però da condizioni meteo particolarmente difficili e da forti correnti marine. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Chi sono i cinque italiani morti durante l'immersione alle Maldive
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