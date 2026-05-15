Valentina, originaria di Bologna, è diventata protagonista di un episodio inaspettato durante la fase finale di Pechino Express. Durante la tappa che portava i concorrenti verso Kyoto, ha deciso di intervenire e ha aiutato i compagni Chanel Totti e Filippo Laurino a superare un ostacolo importante, contribuendo alla loro vittoria. La sua presenza ha catturato l’attenzione di tutti, portando a un colpo di scena che ha cambiato le dinamiche della gara. La sua azione ha fatto discutere tra i partecipanti e gli spettatori.

Bologna, 15 maggio 2026 - E chi lo avrebbe mai detto che, durante il rush finale verso Kyoto nella finale di Pechino Express, ad aiutare Chanel Totti e Filippo Laurino sarebbe stata una famiglia italiana incontrata nel traffico? Mentre i Raccomandati correvano contro il tempo nell’ultima tappa dello show Sky, sulle strade giapponesi alla ricerca di un passaggio decisivo, una voce arrivata dal nulla ha attirato la loro attenzione: "Ragazzi, siete di Pechino? Siamo italiani". È così che è entrata in scena Valentina, bolognese residente in Giappone, diventata in pochi minuti una delle protagoniste più inattese della puntata che ha consegnato il successo alla coppia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Valentina, la bolognese che (con un colpo di scena) ha aiutato Chanel Totti e Filippo Laurino a vincere Pechino Express

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