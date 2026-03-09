Filippo Laurino e Chanel Totti sono stati annunciati come concorrenti della prossima edizione di Pechino Express, dove si presenteranno con il nome di

Filippo Laurino e Chanel Totti parteciperanno alla prossima edizione di Pechino Express con il nome di "I Raccomandati". Ecco la loro intervista, in cui la figlia dell'ex capitano della Roma e Ilary Blasi racconta anche di non voler più aver a che fare con la televisione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chanel Totti e Filippo Laurino insieme a Pechino Express: "Vogliamo vincere!"

