Chi è Mathys Rondel il nuovo gioiello del ciclismo francese sesto sul Blockhaus
Mathys Rondel è un giovane ciclista francese che ha recentemente ottenuto un risultato importante piazzandosi sesto sulla salita del Blockhaus. La sua performance ha attirato l’attenzione nel panorama ciclistico internazionale, in un momento in cui le giovani promesse francesi stanno emergendo dopo periodi di minor successo. La sua presenza in questa gara testimonia l’interesse del team nei confronti di nuovi talenti e la volontà di puntare su atleti emergenti. La corsa si è svolta in Italia, su una salita di montagna nota per la sua durezza.
Se il Bel Paese continua a fare tanta fatica a sfornare talenti, c’è una nazione storica del ciclismo che piano piano, dopo tanti anni di difficoltà, sta rinascendo. Stiamo parlando della Francia che oltre il fuoriclasse Paul Seixas continua a far vedere giovani corridori di grandissime qualità. Uno di questi è Mathys Rondel. Nella settima tappa del Giro d’Italia 2026, quella con arrivo in vetta al Blockhaus, dominata dall’uomo più atteso della Corsa Rosa, Jonas Vingegaard, il francese, classe 2003, ha chiuso con una splendida sesta posizione. 1’29” il distacco dello scalatore della Tudor Pro Cycling Team dalla vetta, meglio rispetto al compagno di squadra (e capitano) Michael Storer. 🔗 Leggi su Oasport.it
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