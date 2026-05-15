Chi è Mathys Rondel il nuovo gioiello del ciclismo francese sesto sul Blockhaus

Mathys Rondel è un giovane ciclista francese che ha recentemente ottenuto un risultato importante piazzandosi sesto sulla salita del Blockhaus. La sua performance ha attirato l’attenzione nel panorama ciclistico internazionale, in un momento in cui le giovani promesse francesi stanno emergendo dopo periodi di minor successo. La sua presenza in questa gara testimonia l’interesse del team nei confronti di nuovi talenti e la volontà di puntare su atleti emergenti. La corsa si è svolta in Italia, su una salita di montagna nota per la sua durezza.

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