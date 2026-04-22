Oggi si è disputata la Freccia Vallone, una delle classiche più prestigiose del ciclismo. La corsa si è svolta senza la presenza di alcuni dei favoriti principali, tra cui il campione in carica e un altro noto corridore. Nonostante questo, un giovane ciclista francese ha conquistato la vittoria, dimostrando grande forza e determinazione. La gara si è svolta lungo un percorso impegnativo con numerosi tratti in salita che hanno messo alla prova i partecipanti.

Se c’era bisogno di conferme, ne è arrivata una clamorosa oggi. Non c’erano Remco Evenepoel e Tadej Pogacar, partiva da favorito e a 19 anni è riuscito a dominare la Freccia Vallone, non una cosa da poco, anzi. Sul Mur de Huy arriva lo strapotere di Paul Seixas: il più giovane vincitore del secondo appuntamento del Trittico delle Ardenne lancia un altro segnale ai migliori al mondo, fa paura già a tutti. Per il fenomeno della Decathlon CMA CGM Team vittoria numero 7 in stagione e in carriera, sicuramente la più bella fino ad ora (ma ne arriveranno tante altre, anche di più qualità). Sei corridori sono andati all’attacco nelle prime fasi di gara: Sjoerd Bax (Pinarello Q36.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paul Seixas domina la Freccia Vallone: il nuovo fenomeno del ciclismo è francese

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