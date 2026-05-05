A 20 anni perse papà contratto e sogni | oggi Lepaul è il n1 in Francia e forse va al Mondiale

A vent'anni ha perso il padre, ha affrontato difficoltà legate al lavoro e ai sogni, e ora si trova al primo posto in Francia nel suo sport. Potrebbe anche qualificarsi per il Mondiale. La storia di Esteban, figlio di un noto calciatore degli anni 90, si intreccia con quella di un grave incidente stradale che ha lasciato il padre in coma.

Auxerre, Borgogna. È lì che nasce Esteban Lepaul il 18 aprile del 2000, in una famiglia in cui si parlano due lingue, il francese e il calcio. Porta con sé un peso importante, l’eredità del padre Fabrice, promessa tradita dal destino. Oggi, a ventisei anni, gioca nel Rennes e guida la classifica marcatori della Ligue 1 con 19 gol. Ogni volta che segna, Esteban alza gli occhi al cielo in ricordo del padre. E sogna il Mondiale. Facciamo un tuffo nel passato. Siamo negli anni 90 e Fabrice Lepaul è il tipo di giocatore di cui il calcio francese ha bisogno. Un’ala sinistra veloce, tecnica. Scoperto a Épinal e formato ad Auxerre sotto la guida di Guy Roux, dove esordisce in prima divisione a soli sedici anni.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - A 20 anni perse papà, contratto e sogni: oggi Lepaul è il n.1 in Francia e forse va al Mondiale Notizie correlate Sorpresa Juventus, non vuole firmare il contratto: dopo il mondiale se ne vaSancho Juventus, spunta il retroscena sull’inglese: i bianconeri hanno detto di no per questo motivo! Rivelazione Nico Gonzalez Atletico Madrid,... Assist Ronaldinho, gol Adriano: il Brasile dei sogni torna in campo 20 anni dopoRonaldinho, Kakà, Adriano, Maicon e altri protagonisti del recente passato verdeoro si sono riuniti per una partita delle leggende contro il Messico...