PSG campione di Francia | conquistato il 14^ titolo di Ligue 1 della storia

Il Paris Saint-Germain ha vinto il campionato di Francia di Ligue 1 dopo aver battuto il Lens con il risultato di 2-0. Questa vittoria ha portato il club parigino a conquistare il 14° titolo nella sua storia nel massimo campionato francese. La partita si è svolta recentemente, e con questo risultato il PSG si è confermato campione nazionale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Yildiz svela: «La Juventus è nel mio cuore, stagione molto lunga e dura. Ho chiesto a Vlahovic di restare» Calciomercato Juventus: futuro in bilico per Vlahovic, l’ultima mossa dei bianconeri traccia una direzione netta! Cos’è successo Calciomercato Cagliari: a rischio il riscatto di Kilicsoy! I motivi dietro alla mancata conferma dell’attaccante in rossoblù Serie A, continua il braccio di ferro! No alla proposta della Lega di anticipare il derby di Roma a domenica alle 12.🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - PSG campione di Francia: conquistato il 14^ titolo di Ligue 1 della storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Riepilogo europeo: pressione sul PSG nella corsa al titolo della Ligue 12026-05-08 23:06:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Il Lens ha ridotto a tre punti il... PSG si avvicina al titolo di Ligue 1, ora l’attenzione è sulla sfida con il Bayern.PSG si avvicina al titolo di Ligue 1, ora l’attenzione è sulla sfida con il Bayern. Temi più discussi: Le partite di oggi: Lazio-Inter per la Coppa Italia, in Francia il Psg si gioca il titolo con il Lens; Embolo segna e tiene in corsa il Rennes per la Champions; Champions League: preview Bayern Monaco-PSG; Pronostico Lens-Paris Saint-Germain: analisi e probabili formazioni 13/05/2026 Ligue 1. #PSG #campionediFrancia: battuto il Lens 2-0 x.com Il PSG è campione di Francia! Vittoria nello scontro diretto col Lens e titolo ad una giornata dal termineIl PSG di Luis Enrique ha vinto la Ligue 1, laureandosi campione di Francia con una giornata ancora da giocare. tuttomercatoweb.com LIGUE 1 - Il PSG è di nuovo campione di Francia, battuto 2-0 il Lens: in gol anche KvaratskheliaIl PSG di Luis Enrique vince di nuovo la Ligue 1, laureandosi campione di Francia con una giornata ancora da giocare. Decisivo per il trionfo il successo in casa del Lens secondo, uno 0-2 in trasferta ... napolimagazine.com