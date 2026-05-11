Napoli accordo con Anan Khalaili | affare da 25 milioni di € ADL anticipa la concorrenza

Il Napoli ha raggiunto un accordo con Anan Khalaili, giocatore israeliano nato nel 2004, che attualmente gioca per l’Union Saint-Gilloise. L’affare ha un valore di circa 25 milioni di euro e permette alla società partenopea di anticipare la concorrenza nel mercato internazionale. La trattativa è stata portata avanti con decisione, consolidando così l’interesse del club per il talento emergente.

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Il giocatore avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento in azzurro, trovando un accordo con la società partenopea per un contratto di cinque stagioni, con scadenza fissata al 2031. Un segnale forte da parte del Napoli, che punta a investire su giovani di prospettiva capaci di crescere ulteriormente sotto la guida tecnica del nuovo progetto azzurro. Restano però da definire alcuni aspetti economici con il club belga. L’Union Saint-Gilloise valuta Khalaili circa 25 milioni di euro, cifra decisamente superiore rispetto a quella investita appena due anni fa per acquistarlo dal Maccabi Haifa. All’epoca i belgi versarono circa 6,5 milioni, intuendo il grande potenziale del calciatore.🔗 Leggi su Dailynews24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Napoli, Conte vicino alla permanenza: si cerca un accordo con ADL Addio Juve, c’è l’accordo con l’Atletico Madrid: affare tra i 30 e i 40 milioniPessime notizie per la Juventus a poche ore dalla sfida contro il Pisa: duro colpo per i bianconeri in ottica mercato. Argomenti più discussi: Napoli, concreto interesse per Anan Khalaili; SPORTITALIA – NAPOLI, NUOVO NOME PER IL FUTURO: PIACE ANAN KHALAILI DELL’UNION SG; ? ALI. Il Napoli sulle tracce di Khalaili?; Napoli interessato a un talento israeliano: c’è l’accordo col giocatore – Sportitalia.