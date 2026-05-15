Chi è Alyce Huckstepp la compagna dell’attore Jamie Foxx
Alyce Huckstepp è conosciuta principalmente come la compagna dell’attore Jamie Foxx, ma si distingue anche per la sua riservatezza e per la presenza costante al fianco dell’attore nei periodi complicati. Non ha una carriera pubblica nel mondo dello spettacolo e mantiene un profilo basso, evitando i riflettori. La sua relazione con Foxx è stata oggetto di attenzione mediatica, soprattutto in occasione di eventi legati alla salute dell’attore.
Riservata e lontana dal mondo dello spettacolo, Alyce Huckstepp non è solo la compagna di Jamie Foxx, ma soprattutto la donna che è stata al suo fianco nei momenti più difficili. Sebbene i due non abbiano mai reso pubblica la loro relazione in questi tre anni, sembra che tutto proceda nel migliore dei modi, tanto da affrontare insieme uno dei passi più importanti: Alyce è in dolce attesa del suo primo figlio, rendendo così l’attore padre per la terza volta a 58 anni. Cosa sappiamo di Alyce Huckstepp. Alyce Huckstepp è una vera eccezione rara nel dorato – e spesso rumoroso – mondo dello spettacolo. Originaria dell’Australia, lavora nel mondo del fitness e del benessere, tutto tenendosi ben lontana dai riflettori. 🔗 Leggi su Dilei.it
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