Sabrina Knaflitz chi è la moglie di Alessandro Gassman | età carriera e vita privata della compagna dell’attore

Molti conoscono l’attore, pochi invece sanno chi sia davvero la donna che da oltre trent’anni gli è accanto. Qual è il suo percorso? Che lavoro ha svolto? E come si è evoluto il loro rapporto nel tempo? Scopriamolo insieme. Sabrina Knaflitz è nata a Roma il 25 novembre 1968. Le sue origini sono in parte austriache, eredità del padre, mentre la madre è romana. Cresciuta in un ambiente attento alla cultura, ha scelto di studiare Lettere all’università, sviluppando una solida base umanistica che l’ha accompagnata anche nelle sue esperienze artistiche. Parla fluentemente tedesco, inglese e francese, competenze che le hanno permesso di muoversi con naturalezza in contesti internazionali e di arricchire il suo profilo professionale. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

“Leo ieri sei stato immenso”. Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann, legge un messaggio che gli ha inviato la mamma, l’attrice Sabrina Knaflitz, dopo la sua esibizione in gara a Sanremo con il brano “Naturale”. “Sono molto fortunato - spiega - ad aver - facebook.com facebook