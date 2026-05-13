A 58 anni, l’attore è diventato di nuovo padre, aspettando un bambino con la compagna, Alyce Huckstepp. La coppia sta insieme da circa tre anni. Dopo aver avuto un ictus che ha riguardato la sua salute, l’attore ha espresso entusiasmo per questa nuova esperienza familiare. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla coppia, senza ulteriori dettagli sulla gravidanza o sui piani futuri.

L'attore è già padre di due figlie, Anelise di 17 anni, avuta con Kristin Grannis, e Corinne di 32 anni, nata dalla storia con Connie Kline. Il legame di Jamie Foxx con le figlie è da sempre molto stretto e, nel 2021, intervistato per la serie Dad Confessions di Ellen Digital, Foxx ha raccontato che adora sentirsi chiamare «papà» e che, tra gli aspetti preferiti della genitorialità c'è: «Vederle illuminarsi quando entri in una stanza. Aiutarle a risolvere un problema che probabilmente hai già affrontato anche tu». Jamie Foxx si prepara quindi con entusiasmo a diventare papà alla terza, ora che la relazione con Alyce Huckstepp sembra più solida che mai.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Jamie Foxx di nuovo padre a 58 anni, aspetta un figlio insieme ad Alyce Huckstepp: «Non mi lascerò sfuggire questa nuova possibilità»

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