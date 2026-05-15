Chelsea-Manchester City | anteprima formazioni previste e dove vedere la finale di FA Cup

Domani si disputa la finale di FA Cup tra Chelsea e Manchester City. L'allenatore ad interim dei Blues ha espresso fiducia nella possibilità di conquistare il trofeo, nonostante le difficoltà recenti della squadra. Le formazioni ufficiali sono ancora in fase di definizione e l'evento sarà trasmesso su canali sportivi dedicati. La partita rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre di ottenere un risultato di rilievo in questa competizione.

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2026-05-15 13:05:00 Ecco quanto riportato poco fa: L’allenatore ad interim del Chelsea Calum McFarlane è fiducioso che la sua squadra possa ribaltare le probabilità domani e battere il Manchester City nella finale di FA Cup – e porre fine a un paio di serie tristi nel processo. Il Chelsea ha perso le ultime sei finali nazionali, tre in FA Cup e tre in EFL Cup, e non alza un trofeo a Wembley dalla vittoria sul Manchester United sei anni fa. Inoltre non battono il City dalla finale di Champions League del 2021, una serie di 13 partite. Domani le probabilità sono contro il Chelsea, ma McFarlane dice che i suoi giocatori sono pronti a provocare uno shock in coppa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Chelsea-Manchester City: anteprima, formazioni previste e dove vedere la finale di FA Cup ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Chelsea vs Manchester city 3-0 Highlights preview/reaction Nico O'REILLY ,Marc Guehi&doku goal Sullo stesso argomento Arsenal-Manchester City in tv e in streaming: dove vedere la finale di Carabao CupLondra, 21 marzo 2026 – In Inghilterra c'è in palio il primo trofeo stagionale: domani alle 17:30 a Wembley andrà in scena la finale di Coppa di Lega. Chelsea in finale di FA Cup: Enzo Fernández decide il Leeds, ora sfida al Manchester CityLukaku, scoppia il caso a Napoli: un’altra rottura nella turbolenta carriera del belga. ManCity Treble, Liverpool equalling our record of 20 league titles, Chelsea UCL 2021 and Spurs UEL Which rival's achievement hurt the most as a ManUtd fan ? reddit Finale FA Cup Chelsea-Manchester City, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioniUltimo atto della FA Cup: si affrontano Chelsea e Manchester City. A Wembley, sabato 16 maggio, il calcio inglese assisterà alla finale del torneo nazionale più iconico del mondo. I Blues arrivano ... calciomercato.com FA CUP - La finale Chelsea-Manchester City in chiaro su NoveSABATO 16 MAGGIO IN CHIARO SU NOVE LA FINALE DI EMIRATES FA CUP CHELSEA-MANCHESTER CITY LIVE DA WEMBLEY L’ATTO FINALE DELLA PIÙ ANTICA COMPETIZIONE DI CALCIO: SABATO 16 MAGGIO ALLE 16:00 SU NOVE, DISC ... napolimagazine.com