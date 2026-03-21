Arsenal-Manchester City in tv e in streaming | dove vedere la finale di Carabao Cup

Domani alle 17:30 a Wembley si gioca la finale di Carabao Cup tra Arsenal e Manchester City. La partita sarà trasmessa in diretta in tv e in streaming, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire l’evento in tempo reale. Si tratta del primo trofeo stagionale in Inghilterra, con le due squadre pronte a contendersi il titolo.

Londra, 21 marzo 2026 – In Inghilterra c'è in palio il primo trofeo stagionale: domani alle 17:30 a Wembley andrà in scena la finale di Coppa di Lega. Da un lato l'Arsenal di Arteta, la prima della classe in Premier League, dall'altro il Manchester City, la seconda. I gunners si sono qualificati in finale sconfiggendo, tra le altre, il Chelsea in semifinale e il Crystal Palace ai quarti. Il City, invece, in semifinale ha superato il Newcastle e ai quarti il Brentford. È la sfida tra le due più forti del campionato: l'Arsenal si trova in cima con 70 punti, il Manchester City insegue con 61, ma con una gara in meno. Le due... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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