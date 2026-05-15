Che cos' è quell' allestimento militare che si vede fra Novara e Cameri?

Tra Novara e Cameri si può notare un allestimento militare visibile dalla strada, situato nelle vicinanze della Sala delle assemblee dei testimoni di Geova. L'installazione si trova in un'area aperta e si compone di diverse strutture e veicoli militari parcheggiati. La presenza di questo complesso ha attirato l’attenzione di alcuni passanti, che si sono domandati di cosa si tratti esattamente. La zona rimane sotto osservazione, ma al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali in merito.

Ben visibile dalla strada e crea anche un certo colpo d'occhio. In molti in questi giorni si stanno chiedendo che cosa sia quell'allestimento di base militare fra Novara e Cameri situato molto vicino alla Sala delle assemblee dei testimoni di Geova. Si tratta di un particolare ospedale da campo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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L'addestramento militare più duro del mondo

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