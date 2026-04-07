Con l’arrivo della primavera si diffonde la voglia di cambiare look e di avere capelli più corti e sani. Questa tendenza, nota come Spring Chop, coinvolge molte persone che cercano di rinnovare il proprio stile in vista della bella stagione. La ricerca di un nuovo taglio e di un aspetto più fresco diventa un fenomeno che porta a numerosi appuntamenti nei saloni di parrucchieri.

Spring Chop: aumentano le prenotazioni dagli hairstylist Appesantiti e opachi, segnati da aria secca, nascosti sotto cappelli e danneggiati da uso intenso di phon e piastra, i capelli adesso pretendono una vera e propria rigenerazione, che parte dal taglio per eliminare i «rami secchi» e donare nuova vita e splendore alla chioma. Un colpo di forbici in primavera è proprio un rituale di rinnovamento che risponde all'esigenza di eliminare le lunghezze sfibrate dall'inverno. Così lo Spring Chop elimina doppie punte, ridona vitalità e leggerezza, preparando la chioma alla stagione calda, rispecchiando anche il desiderio psicologico di cambiamento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Spring Chop: cos'è quell'irrefrenabile voglia di capelli più corti e più sani che ci prende a primavera

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