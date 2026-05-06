Un giorno dopo l’avvio di Project Freedom, l’operazione militare statunitense mirata a scortare le navi commerciali nello Stretto di Hormuz, l’ex presidente ha annunciato improvvisamente una sospensione temporanea della missione. La decisione è arrivata senza preavviso e ha generato reazioni sui mercati, con un aumento dei futures azionari. L’operazione, annunciata ufficialmente, mira a garantire la sicurezza delle rotte marittime, ma ora si trova in una fase di sospensione.

A un giorno dall’avvio dell’operazione, Donald Trump scompiglia ancora le carte e annuncia a sorpresa una “breve” sospensione di Project Freedom, l’iniziativa militare Usa che vuole scortare le navi commerciali fuori dallo Stretto di Hormuz. In un post su Truth, il presidente americano ha spiegato che la decisione si fonda in parte sul “fatto che sono stati compiuti grandi progressi verso un accordo completo e definitivo” con l’Iran. Il Project Freedom, pertanto, “sarà sospeso per un breve periodo di tempo, al fine di verificare se l’accordo possa essere finalizzato e firmato”, ha scritto poi il tycoon, il cui post ha fatto balzare i futures...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Project Freedom, che cos’è l’operazione militare Usa e perché Trump l’ha sospesa. Balzo dei futures azionari

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