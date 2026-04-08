È stato annunciato l’arrivo di un aggiornamento chiamato “Codice del Direttore”, che introduce due nuove visioni, la 90 e la 92, e permette ai giocatori di creare un regista personalizzato utilizzando 5000 crediti nel sistema Conductor’s Codex. Questa evoluzione si concentra sulla qualità del gioco, offrendo strumenti pensati per i giocatori tecnici che desiderano migliorare il tocco e la precisione nelle azioni offensive, senza puntare sulla velocità o sulla forza fisica.

Questa Evoluzione non punta sulla velocità folle o sulla forza bruta, ma sulla qualità pura. È pensata per quei giocatori tecnici che hanno bisogno di quel “plus” per mandare in porta l’attaccante con un tocco vellutato. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibile: Ben 10 volte! (Puoi rivoluzionare l’intero centrocampo).. Costo: 5.000 crediti o 40 FC Points.. Vincoli: OVR max: 87. Stili di gioco max: 10. No portieri.. Analisi dei Miglioramenti: La Geometria in Campo. I potenziamenti sono tutti focalizzati sulla distribuzione del pallone e sul controllo della gara: Passaggi d’Élite (+4): Con un valore di 92 in Passaggio corto e lungo, il tuo giocatore non sbaglierà più un appoggio, anche sotto pressione. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Evo ‘Codice del Direttore’: Visione 90 e Passaggio 92! Crea il tuo regista perfetto con 5000 crediti (Conductor’s Codex)

FC 26 Boost +25 e 92 di Dribbling: l’EVO ‘Il Regista della Coppa’ crea il numero 10 perfetto!EA ha appena rilasciato “Il Regista della Coppa”, un’Evoluzione che sembra un errore di sistema per quanto è potente.

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