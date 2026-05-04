OpenAI ha annunciato l’arrivo dei Codex Pets, nuovi assistenti virtuali pensati per aiutare chi lavora con il codice. Si tratta di piccoli personaggi digitali che si integrano nell’interfaccia, offrendo supporto durante le sessioni di programmazione. La notizia ha suscitato interesse tra gli utenti della community, che stanno sperimentando l’utilizzo di questi assistenti nelle proprie attività quotidiane di sviluppo. La loro presenza sembra modificare l’attenzione e la concentrazione degli sviluppatori durante il lavoro.

? Cosa scoprirai Come cambierà la concentrazione durante il coding con questi assistenti?. Quali personaggi della community stanno popolando l'interfaccia di OpenAI?. Perché la nuova funzione sta attirando l'attenzione dei legali?. Come influirà questa interfaccia sul carico cognitivo degli sviluppatori?.? In Breve Comandi pet o tasti Cmd+K e Ctrl+K gestiscono l'overlay dei compagni digitali.. Otto varianti animate predefinite includono figure come cani e gatti.. Utenti hanno creato avatar di Goku, Patrick Star, Sam Altman e Dario Amodei.. Ziff Davis ha avviato una causa per copyright contro OpenAI nell'aprile 2025.. OpenAI ha rilasciato Codex Pets, una nuova funzionalità animata integrata nel proprio strumento di programmazione basato su intelligenza artificiale, per monitorare i processi di sviluppo tramite piccoli compagni digitali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - OpenAI: arrivano i Codex Pets, piccoli assistenti per il codice

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