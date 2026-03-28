La principessa di Monaco ha incontrato il Papa durante una visita ufficiale, accompagnata dal marito e dai figli. La famiglia al completo ha partecipato all'incontro, con il sovrano e i figli presenti. La principessa ha indossato un abito bianco. L'evento si è svolto in un contesto ufficiale, con il Pontefice che ha accolto i membri della famiglia reale.

Una bellezza eterea, al fianco del marito Alberto e dei figli Jacques e Gabriella. La famiglia monegasca al gran completo ha accolto l’arrivo in elicottero del papa - il primo, in epoca contemporanea, a recarsi nel microstato sovrano - che poi ha salutato centinaia di persone festanti disposte lungo il percorso verso il Palazzo del Principe, arroccato nella parte antica della città. Lì, nel Salone de Famille, si è tenuto l’incontro privato, seguito dalle foto ufficiali e dal consueto scambio di doni. Papa Leone ha donato ad Alberto una medaglia d'oro del Pontificato e un mosaico con un ritratto di San Francesco, ispirato al celebre affresco attribuito a Cimabue inserito nella composizione della Maestà di Assisi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlène di Monaco: il sorriso con la famiglia e l'incontro con Papa Leone

Articoli correlati

Papa Leone XIV in visita a Monaco: il viaggio in elicottero e l’incontro con Alberto e CharleneIn occasione dell’incontro con il Principe di Monaco Alberto II, Papa Leone XIV ha parlato ai fedeli rimarcando uno dei valori principali della fede...

Charlene eterea in bianco e pizzi all’incontro con Papa LeoneUn incontro che ha il sapore della storia quello tra Papa Leone XIV, Charlene di Monaco e Alberto II di Monaco.

Aggiornamenti e notizie su Charlène di Monaco il sorriso con la...

Temi più discussi: Monaco, la fondazione della principessa Charlène contro la piaga dell'annegamento; Ballo della Rosa 2026: il raccolto rétro di Charlène di Monaco e gli altri beauty look degli ospiti; Il Ballo spaziale di Carolina, Alberto e Charlène di Monaco. E da Tokyo arriva a Montecarlo la principessa Akiko; La principessa Charlène brilla in oro firmato Giorgio Armani ai Michelin Guide Awards 2026.

Beatrice Borromeo e Charlène di Monaco: l’elemento in comune al Ballo della Rosa (che anticipa i nostri look di primavera)Charlène di Monaco e Borromeo al Ballo della Rosa optano entrambe per abiti monospalla, segnando la stagione con due visioni distinte ... amica.it

Ballo della Rosa 2026: il raccolto rétro di Charlène di Monaco e gli altri beauty look degli ospitiDal faux bob dal piglio rétro della principessa al silver lob di Carolina di Monaco passando per il semi-raccolto della neo sposa, Alexandra Leclerc e molto altro. Tutta la bellezza e il glamour degli ... vanityfair.it

Papa Leone XIV arriva a Monaco e ad accoglierlo ci sono Alberto II e Charlène: un incontro solenne, ma anche profondamente simbolico, nel cuore di uno dei luoghi più associati alla ricchezza e al prestigio internazionale. L’accoglienza ufficiale segna uno d - facebook.com facebook

Dal faux bob dal piglio rétro della principessa al silver lob di Carolina di Monaco passando per il semi-raccolto della neo sposa, Alexandra Leclerc e molto altro. Tutta la bellezza e il glamour degli ospiti al celebre evento monegasco x.com