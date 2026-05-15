Chantal Spapens | Ecstatic Extinction a Roma
A Roma è in corso una mostra-reportage dedicata alla performance Ecstatic Extinction, realizzata dall’artista Chantal Spapens. La curatrice dell’evento è Colin Ledoux, mentre le fotografie sono di Giovanni De Angelis e i video di Paolo Scarfo. La rassegna presenta immagini e filmati che documentano il progetto artistico, offrendo uno sguardo sulla performance e sui suoi aspetti visivi. L’esposizione si svolge in una sede dedicata alla promozione dell’arte contemporanea.
Cosa: La mostra-reportage della performance Ecstatic Extinction, un progetto dell’artista Chantal Spapens curato da Colin Ledoux, con fotografie di Giovanni De Angelis e video di Paolo Scarfo. Dove e Quando: L’inaugurazione si terrà venerdì 22 maggio 2026 alle ore 18.00 presso PROSAcontemporanea, in via Marin Sanudo 24 a Roma. Perché: Per esplorare, attraverso un’estetica cruda e materiali inusuali, le dinamiche catastrofiche della società odierna e l’impatto delle norme sociali sui corpi, partendo da una forte riflessione sulla figura femminile. L’arte contemporanea torna a interrogare le coscienze nel cuore della capitale con un nuovo, provocatorio appuntamento culturale che promette di scuotere le certezze del pubblico romano. 🔗 Leggi su Ezrome.it
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