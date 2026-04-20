Chantal Spapens performance Ecstatic Extinction
Venerdì 24 aprile 2026 alle 20.00, PROSA_contemporanea off site ospiterà la performance Ecstatic Extinction What are we doing after the orgy? di Chantal Spapens. La rappresentazione è stata prodotta da Amelia Roccatelli per PROSA_contemporanea e vede la direzione artistica di Colin Ledoux. La performance si inserisce nel progetto artistico della artista, nota per le sue opere performative.
Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 20.00 PROSAcontemporanea off site presenta la performance Ecstatic Extinction What are we doing after the orgy? di Chantal Spapens, un progetto prodotto da Amelia Roccatelli per PROSAcontemporanea con la direzione artistica di Colin Ledoux. La performance.🔗 Leggi su Romatoday.it
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