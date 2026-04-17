Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 20 si terrà a Roma, in via Placido Zurla 63, una performance artistica intitolata Ecstatic Extinction, realizzata dall’artista Chantal Spapens e prodotta da Amelia Roccatelli. La manifestazione prevede l’esibizione di Spapens in una performance che coinvolge il pubblico presente. L’evento si svolge in un locale della zona, senza ulteriori dettagli sul contesto o sulle modalità dell’esibizione.

Cosa: Ecstatic Extinction, performance artistica di Chantal Spapens prodotta da Amelia Roccatelli.. Dove e Quando: Via Placido Zurla 63, Roma; venerdì 24 aprile 2026 alle ore 20.00.. Perché: Un’indagine profonda sul collasso sociale e il ruolo della figura femminile, ambientata in un suggestivo spazio in corso di riqualificazione.. L’arte contemporanea a Roma torna a occupare spazi non convenzionali, trasformando il tessuto urbano in un palcoscenico di riflessione sociale e antropologica. Venerdì 24 aprile 2026, il progetto PROSAcontemporanea presenta Ecstatic Extinction, l’ultima fatica performativa dell’artista franco-olandese Chantal Spapens.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Ecstatic Extinction: la performance di Chantal Spapens a Roma

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