Chanel Totti trionfa a Pechino Express | Non è da tutti a 18 anni

Da feedpress.me 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Chanel Totti e Filippo Laurino hanno vinto la gara a Pechino Express. Chanel ha 18 anni e ha partecipato insieme a Laurino alla trasmissione televisiva. La vittoria è stata annunciata dopo aver concluso il percorso tra le tappe previste dal programma. I concorrenti hanno affrontato diverse sfide nel corso della trasmissione, che si è svolta in diversi paesi. La coppia ha ottenuto il primo posto tra gli altri partecipanti in gara.

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La vittoria di Chanel Totti e Filippo Laurino Più competitivo lui, più svogliata lei, gli amici Chanel Totti e Filippo Laurino hanno vinto senza raccomandazioni l'ultima edizione di Pechino Express, un lungo viaggio nell'Estremo Oriente che si è concluso a Tokyo con la coppia di 'Raccomandatì - questo il loro nome di battaglia - che ha battuto al photo finish le Dj, ossia Jo Squillo e la figlia elettiva Michelle. Ascolti record e boom sui social La finale è stata seguita da una total audience di 456mila spettatori, con il 2,2% di share, dopo medie stagionali da record: solo il giovedì 538mila spettatori, il 10% in più rispetto alla stagione precedente; nei sette giorni 1. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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