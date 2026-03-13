Pechino Express pazzi per Chanel Totti | sui social ora la amano tutti

Dopo la prima puntata di Pechino Express, Chanel Totti ha conquistato il pubblico sui social, diventando rapidamente protagonista del dibattito online. La giovane, figlia di due genitori molto noti, si è mostrata spontanea e simpatica, attirando l’attenzione di molti utenti. La sua presenza nello show ha suscitato reazioni positive e un crescente interesse tra gli spettatori. La sua popolarità sui social continua a crescere.

Noi lo sapevamo: Chanel Totti, nonostante un nome e due genitori così impegnativi, non poteva non essere quel concentrato di spontaneità e simpatica che si è rivelata dopo una sola puntata, la prima, di Pechino Express (qui le nostre pagell e). Ma davvero potevamo pensare che, con una madre così verace come Ilary e un padre sornione ma irresistibile come Francesco, Chanel potesse essere solo snobismo ed esteriorità? Certo, fermandosi alle apparenze, alle foto social, ad alcune dichiarazioni, alla festa (tamarra, sì) per i 18 anni, ci si poteva anche far trarre in inganno. Invece Chanel è molto più tenera, genuina e soprattutto semplice di quanto si potesse immaginare.