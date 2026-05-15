Chanel Totti | La gente aveva tanti pregiudizi su di me Oggi spero abbia cambiato idea

A poche ore dalla vittoria nel programma televisivo, Chanel Totti si rivolge al pubblico con un messaggio diretto, sperando che le opinioni su di lei siano cambiate rispetto al passato. La giovane ha partecipato al reality insieme a un amico, e ha espresso il desiderio che le percezioni che si erano create siano state modificate nel tempo. La conquista di questa vittoria segna un momento importante nel percorso della ragazza, che ora si rivolge ai fan con una richiesta di comprensione.

“Spero che la gente abbia cambiato idea su di me”. Lo dice a cuore aperto Chanel Totti a poche ore dall'annuncio della sua vittoria di Pechino Express, insieme all'amico Filippo Laurino. “La gente mi conosceva e considerava solo in un certo modo perché non mi sono mai esposta più di tanto sui. 🔗 Leggi su Today.it

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Chanel Totti: «Vivere la separazione non è stato facile. Io e Cristian abbiamo protetto Isabel»

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